Velletri, stranieri picchiano ferocemente una donna. Uno di loro si denuda e cerca di violentarla (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un’aggressione violentissima da parte di alcuni stranieri contro una donna a Velletri. Una lite in famiglia finisce con un uomo arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale e rapina e altre due persone denunciate in stato di libertà. La donna urlava aiuto nella piazza di Velletri Le pattuglie della Polizia sono intervenute in soccorso di una donna che gridava aiuto in una piazza centrale di Velletri. La vittima era dolorante al ventre e presentava vari graffi su tutto il corpo. Con i pantaloncini ancora slacciati, ha raccontato che aveva inizialmente avuto una lite con una sua connazionale romena. Poi, più stranieri l’hanno presa a calci e pugni. Inoltre, mentre cercava di scappare, uno degli ... Leggi su secoloditalia

