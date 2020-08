Una seconda ondata in Belgio e le altre notizie sul coronavirus (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’emergenza in Belgio, l’aumentano dei casi in Libia e in Perù, i risultati dei test sierologici in provincia di Bergamo: l’attualità da leggere. Leggi Leggi su internazionale

mattiafeltri : Caro @nzingaretti lei sta dicendo che la vostra riforma costituzionale (riduzione dei parlamentari) diventa pericol… - ilariacapua : Buongiorno. Il CoV 19 è un virus che si sta endemizzando in una nuova specie: Homo Sapiens. Si espande grazie a inc… - LaStampa : Ragazza di 14 anni adottata sente di avere una missione: aiutare i cani anziani a cercare una famiglia… - Nclosing123 : @sono_paola Bel sondaggio! Spero che rispondano in tanti invece. Per me senza dubbio chi insulta. Mostra vuoto tota… - Stelladiana101 : RT @PietroSalvatori: 'Senza la legge elettorale in pericolo la Costituzione con il taglio dei parlamentari', dice il Pd Dunque hanno votat… -