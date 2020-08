Un tempio per gli ultrahindu, Modi pone la prima pietra (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quaranta chili. È il peso del mattone d’argento che il primo ministro indiano Narendra Modi ha deposto ieri ad Ayodhya, nello stato dell’Uttar Pradesh, dando ufficialmente il via alla realizzazione del Grande tempio di Ram. Secondo le stime, il luogo di culto dedicato alla divinità hindu sarà ultimato entro tre anni. Quaranta chili pesanti come un macigno, carichi dell’enorme valore simbolico che circonda la vicenda del tempio di Ram, tra le più determinanti e sanguinose della storia della democrazia indiana. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

