Un fragile legame: trama e curiosità del film drammatico sulle difficoltà dell’adozione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Stasera su Rai 3 a partire dalle 21.20 andrà in onda ‘Un fragile legame’, film per la tv uscito in terra francese lo scorso aprile e diretto da Adeline Darraux, con Jessyrielle Massengo, Barbara Schulz e Thierry Godard. E’ un film che tratta la difficoltà di una ragazza adottata alla nascita da due coniugi che hanno già una figlia propria. Lei è etiope e si chiama Mina, i genitori sono Judith e Lionel. Genitori che crescono la piccola in tutta serenità, dando lei il massimo dell’affetto ma ai 13 anni qualcosa inizia a cambiare: gli anni dell’adolescenza sono in assoluto anni duri e per Mina lo sono ancora di più. Si sente a cavallo tra due mondi: quello originale e quello adottivo e sorgono in lei svariati dubbi. Come sanno ... Leggi su nonsolo.tv

zazoomblog : Un fragile legame la trama del film in prima tv su Rai 3 - #fragile #legame #trama #prima - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Su Rai3 “Un fragile legame””. Con Jessyrielle Massengo e Barbara Schulz - Bright_Star06 : RT @diaridicinema: Stasera su rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film 'Un fragile legame', su rai 4 allo stesso orario ci sarà 'Resident Evi… - diaridicinema : Stasera su rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film 'Un fragile legame', su rai 4 allo stesso orario ci sarà 'Residen… - zazoomblog : Un fragile legame film stasera in tv 4 agosto: cast trama streaming - #fragile #legame #stasera #agosto: -