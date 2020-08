"Un abbraccio agli amici libici". L'imbarazzante gaffe del sottosegretario agli Esteri (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libanesi. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia c’è ed è pronta a dare tutto l’aiuto possibile. Coraggio.” Lo scrive in un tweet il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano.In un precedente tweet Di Stefano aveva scritto, erroneamente, “libici” e non “libanesi”, scatenando i commenti degli utenti. Secca la risposta dell’esponente M5S: “C’è poco da scherzare con queste cose, ho sbagliato a scrivere, i morti invece restano, fenomeni”.Una risposta che invece di spegnere ha alimentato ancora di più le polemiche sui social. “Eh no caro ... Leggi su huffingtonpost

