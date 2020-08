Tutto il dolore di Mika per quanto successo in Libano sui social (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le immagini, i video di quello che è successo nel pomeriggio di ieri in Libano hanno fatto il giro del mondo e non possono lasciare indifferenti. Sono immagini di devastazione, sono immagini drammatiche. Beirut, già messa in ginocchio dalla crisi finanziaria e non solo, dovrà reagire ancora una volta. Mentre si spera che il numero delle vittime sia il più basso possibile, gli ospedali sono al collasso e la gente viene invitata a non uscire di casa a causa di una nube tossica che si sarebbe sprigionata dopo le due esplosioni del 4 agosto. Messaggi, tweet, commenti, arrivano da Tutto il mondo e anche Mika, cantante libanese naturalizzato britannico, ha espresso Tutto il suo dolore di fronte a quello che sta succedendo a Beirut. Esplosioni Beirut ultime ... Leggi su ultimenotizieflash

