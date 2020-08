Trasporto aereo, nasce primo corso di laurea per esame licenza di volo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – nasce il primo corso universitario in Italia in grado di offrire la preparazione teorica per l’esame della licenza di volo abbinato a un titolo di laurea triennale. Il nuovo curriculum, Flight Crew Licence, è stato lanciato dall’Università Giustino Fortunato di Benevento e prenderà il via con l’anno accademico 2020-2021, nell’ambito del corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti. “L’iniziativa è possibile -spiega l’Unifortunato- perché esiste compatibilità sostanziale tra i settori scientifici della classe del corso di laurea e la formazione richiesta dalle accademie e ... Leggi su calcioweb.eu

