Smalling lascia la Roma | Fonseca seccato | “Era importante per noi…”

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Certamente il Manchester United non si è dimostrato particolarmente amichevole nei confronti della Roma. Infatti i Red Devils hanno deciso di non estendere il prestito di Chris Smalling per le prossime settimane, in cui il centrale difensivo inglese avrebbe potuto aiutare i giallorossi nella campagna di Europa League. Una doccia fredda per la squadra capitolina.caption id="attachment 933863" align="alignnone" width="1024" Smalling (Getty Images)/captionseccatoNel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico Paulo Fonseca ha spiegato il suo punto di vista su questa questione delicata: "Chris era un giocatore molto importante per noi, ma non è qui con noi. Dobbiamo pensare a chi è qui. Sono fiducioso su tutti i ...

