Serie B, Castori conteso tra Salernitana e Frosinone (Di mercoledì 5 agosto 2020) : il tecnico del Trapani piace ai due club, al momento non ci sono novità Fabrizio Castori potrebbe rimanere in Serie B. Il tecnico del Trapani – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport -, piace a Frosinone e Salernitana. Al momento l’ex Carpi dovrà capire come muoversi, anche per via della questione che interessa la società siciliana. Ad ogni modo la compagine giallazzurra cercherà di disputare i playoff, poi si parlerà della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TUTTOB1 : Trapani, Castori piace a due club di Serie B - sportface2016 : #SerieB | #Trapani, le parole del tecnico Fabrizio #Castori dopo l'ultima gara di campionato contro il #Crotone - CORNERNEWS24 : #Calcio - Giudice: 11 fermati in Serie B, 2 turni a Castori L'allenatore del Trapani ha ingiuriato l'arbitro di Perugia - ansacalciosport : Giudice: 11 fermati in Serie B, 2 turni a Castori. L'allenatore del Trapani ha ingiuriato l'arbitro di Perugia |… - GoalSicilia : #SerieB, #GiudiceSportivo: stop per 11 calciatori, un turno a #Grillo e #Odjer. Stop e multa per #Castori -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Castori Il Trapani lo conferma, ma il futuro di Castori è da scrivere: lo vogliono in Serie B TUTTO mercato WEB Serie B, Castori conteso tra Salernitana e Frosinone

: il tecnico del Trapani piace ai due club, al momento non ci sono novità Fabrizio Castori potrebbe rimanere in serie B. Il tecnico del Trapani – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-, pi ...

Trapani, Castori piace a due club di Serie B

Il Trapani attende la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso contro la penalizzazione di 2 punti per capire se potrà disputare o meno i play-out, Comunque vada, il futuro di Fabrizio ...

: il tecnico del Trapani piace ai due club, al momento non ci sono novità Fabrizio Castori potrebbe rimanere in serie B. Il tecnico del Trapani – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-, pi ...Il Trapani attende la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso contro la penalizzazione di 2 punti per capire se potrà disputare o meno i play-out, Comunque vada, il futuro di Fabrizio ...