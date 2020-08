Rrahmani: “Grazie a tutti, un anno meraviglioso” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Amir Rrahmani, dopo un campionato spettacolare con la maglia dell’Hellas Verona, è pronto a passare al Napoli. Con un post su instagram il calciatore scaligero ha salutato il club e tutti i tifosi: “Un anno meraviglioso, Un anno indimenticabile, il mio primo in Italia, dove sono cresciuto tanto come calciatore e come uomo. Lascio Verona e l’Hellas, ma sarò sempre riconoscente alla Società, a mister Juric, ai miei compagni di squadra e ai meravigliosi tifosi gialloblù, che mi hanno sostenuto e voluto bene dal primo all’ultimo giorno, anche quando hanno saputo che il mio futuro sarebbe stato lontano da Verona. Una sola, ultima parola: GRAZIE!” View this post on Instagram Un ... Leggi su alfredopedulla

