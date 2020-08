Ritorna la Fornero? Salvini esplode e chiama alla piazza (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'ipotesi di abbandono di Quota 100 e il possibile ritorno a un sistema pensionistico più vicino a quello disegnato dalla riforma Fornero fa scattare la rabbia di Matteo Salvini. Che, intervistato dal Tg1, promette un'opposizione dura al governo in Parlamento e in piazza. «L'Europa ci dice che in cambio dei soldi del Recovery fund dobbiamo tornare alla legge Fornero, dobbiamo cancellare i diritti e Quota cento. Non esiste. Se vogliono provare a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento" avvisa Salvini. Poi il leader della Lega affronta il nodo migranti e Coronavirus: "Noi giustamente continuiamo a usare le mascherine mentre sbarcano migliaia di immigrati che girano ... Leggi su iltempo

noitre32 : PENSIONI Ritorna la Fornero? Salvini esplode e chiama alla piazza - tempoweb : L'avviso del leghista: 'Se ce lo chiede l'Europa faremo le barricate' #pensioni #quota100 #riformafornero… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna Fornero Ritorna la Fornero? Salvini esplode e chiama alla piazza Il Tempo Ritorna la Fornero? Salvini esplode e chiama alla piazza

L'ipotesi di abbandono di Quota 100 e il possibile ritorno a un sistema pensionistico più vicino a quello disegnato dalla riforma Fornero fa scattare la rabbia di Matteo Salvini. Che, intervistato dal ...

Pensione in anticipo e quattordicesima estesa: il cambiamento di piani

La pensione sarà presa in anticipo e invece la quattordicesima sarà estesa. Probabile riforma delle pensioni nella nuova legge Bilancio: i nuovi piani. La pensione in anticipo e la quattodicesima este ...

L'ipotesi di abbandono di Quota 100 e il possibile ritorno a un sistema pensionistico più vicino a quello disegnato dalla riforma Fornero fa scattare la rabbia di Matteo Salvini. Che, intervistato dal ...La pensione sarà presa in anticipo e invece la quattordicesima sarà estesa. Probabile riforma delle pensioni nella nuova legge Bilancio: i nuovi piani. La pensione in anticipo e la quattodicesima este ...