Riccardo Scamarcio gela tutti sulla figlia appena nata. Per non parlare del nome della piccola… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta da una settimana. La figlia dell’attore pugliese è nata il 29 luglio a Roma ma della dolce attesa della sua nuova compagna e presunta moglie si era saputo solo pochi giorni prima. Scamarcio e l’inglese 46enne Angharad Wood, manager della Travistock Wood, società che cura attori e scrittori tra cui spiccano Dustin Offman, Eva Green, Dominic West e Alessandra Mastronardi, erano infatti stati paparazzati da Diva e Donna a inizi luglio, lei col pancione e anche la fede al dito. Matrimonio segreto, dunque? Questo non è dato da sapere, ma poco dopo l’uscita di quelle foto rubate la conferma della gravidanza era arrivata dalle parole di ... Leggi su caffeinamagazine

Riccardo Scamarcio, da poco diventato papà, è stato ospite della rassegna cinematografica estiva di Maratea (Marateale). Durante l’evento l’attore ha rilasciato diverse dichiarazioni relative ai suoi ...

E invece, nulla da fare, Riccardo Scamarcio non ha ceduto e non si è lasciato convincere a dire qualcosa in più in relazione alla notizia che è rimbalzata ovunque, facendo il giro di riviste e ...

Riccardo Scamarcio, da poco diventato papà, è stato ospite della rassegna cinematografica estiva di Maratea (Marateale). Durante l'evento l'attore ha rilasciato diverse dichiarazioni relative ai suoi ...