Real Madrid, Casemiro esalta Bale: “Se in forma, è tra i primi 3 del mondo…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ha fatto molto discutere il comportamento di Gareth Bale al Real Madrid. Escluso dal tecnico Zidane per le sfide della seconda parte di stagione, il gallese è stato protagonista di diversi "siparietti" e atteggiamenti poco consoni ad un professionista mentre stava seduto in panchina. Un feeling mai veramente nato con l'allenatore e qualche rumors di mercato di troppo hanno fatto il resto. Ad intervenire e spezzare una lancia a favore del compagno, forse anche per motivarlo in vista della prossima annata, è stato Casemiro. Il centrocampista brasiliano, parlando ad AS, ha commentato il momento di Bale.Casemiro: "Se in forma, Bale è tra i top 3 al mondo"caption id="attachment 926241" align="alignnone" width="888" Bale ... Leggi su itasportpress

thetrueshade : Qualcuno può controllare se il social media manager dell’Inter sta bene? Al minuto dopo del fischio finale di Cardi… - BrunoVespa : In Spagna, in crisi Covid,in luglio 22000 spettatori per 27 repliche di Traviata nel Teatro Real di Madrid a posti… - ItaSportPress : Real Madrid, Casemiro esalta Bale: 'Se in forma, è tra i primi 3 del mondo...' - - Elo9999 : @21Ingresso Avoja ! stiamo ancora con i rinfacci del Real Madrid e questa è un'altra stronzata a cui tutti vogliono… - luigi6825 : @Thankilpin Senza dubbio Real Madrid-Milan 1-1 del 1989 -