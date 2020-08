Pugliese un militare ferito a Beirut: Roberto Caldarulo, di Bitonto Non è in gravi condizioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Rai cita fonti ufficiali militari. Nel disastro di Beirut, settanta morti e quasi quattromila feriti, un uomo di Palombaio (Bitonto). Roberto Caldarulo, 40 anni, militare dell Esercito, è in Libano dopo avere partecipato ad altre operazioni nell’ambito fel contingente italiano. L'articolo Pugliese un militare ferito a Beirut: Roberto Caldarulo, di Bitonto <span class="subtitle">Non è in gravi condizioni</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Pugliese un militare ferito a #Beirut Beirut: Roberto Caldarulo, di Bitonto (#Bari) - andiamoviaora : RT @Marcovisita81: @andiamoviaora Due militari italiani uno dovrebbe essere pugliese,aveva anche fatto il militare ad Anzio. Dicono. - BlunoteWeb : Catastrofe #Beirut: Anche un militare pugliese ferito nell’esplosione - mimmamazz1 : RT @TgrRaiPuglia: #Beirut, è pugliese il militare italiano ferito nell'esplosione. La conferma da fonti ufficiali. Il servizio di Salvatore… - TgrRaiPuglia : #Beirut, è pugliese il militare italiano ferito nell'esplosione. La conferma da fonti ufficiali. Il servizio di Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugliese militare Beirut, è pugliese il militare italiano ferito nell'esplosione - TGR Puglia TGR – Rai Beirut, è pugliese il militare italiano ferito nell'esplosione

Fonti ufficiali confermano che il militare rimasto ferito dalla violentissima esplosione di Beirut, in Libano, è un pugliese: Roberto Caldarulo, quarantenne, Caporal Maggiore dell'Esercito. Le sue con ...

Covid19, la Puglia si prepara all'ondata di ottobre: "Ospedali potenziati, regole severissime: sarà una campagna militare"

“Oggi inizia la campagna anti-covid di autunno. Avrà caratteristiche militari, sarà severissima e correrà parallelamente alla campagna per recuperare i livelli di salute ordinari”. Così il presidente ...

Fonti ufficiali confermano che il militare rimasto ferito dalla violentissima esplosione di Beirut, in Libano, è un pugliese: Roberto Caldarulo, quarantenne, Caporal Maggiore dell'Esercito. Le sue con ...“Oggi inizia la campagna anti-covid di autunno. Avrà caratteristiche militari, sarà severissima e correrà parallelamente alla campagna per recuperare i livelli di salute ordinari”. Così il presidente ...