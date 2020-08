Pillars of Eternity 3 si farà? Solo se gli sviluppatori 'saranno entusiasti' (Di mercoledì 5 agosto 2020) I due giochi Pillars of Eternity, sia l'originale che il suo sequel Deadfire, hanno ricevuto ottime recensioni e hanno una buona fanbase. Sfortunatamente, un terzo gioco della serie Obsidian non sembra probabile attualmente. Il sequel ha sofferto di scarse vendite e all'epoca il director Josh Sawyer dichiarò che realizzare un altro gioco avrebbe richiesto un importante revisione della serie. Ora, Sawyer ha nuovamente toccato l'argomento, e un nuovo capitolo sembra ancora improbabile.In risposta a un fan, che ha giocato e amato i giochi durante la pandemia, Sawyer ha detto che lui e il resto del team di Obsidian sono felici che i giochi abbiano una fanbase, ma questo non è necessariamente il problema. "Non credo che i fan debbano convincere me / Obsidian / MS di nulla", afferma Sawyer.Leggi altro... Leggi su eurogamer

