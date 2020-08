Panico a Beirut, Il Ministro della Salute: “L’Aria è Tossica, Andate Via dalla Città” (Di mercoledì 5 agosto 2020) A seguito dell’esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio la città libanese è ora sovrastata da un’enorme nube Tossica, per il governatore della capitale è un disastro pari a Hiroshima e Nagasaki. L’inizio di un’emergenza epocale è quella che si sta verificando in Libano a seguito della devastante esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio nel porto di Beirut. Un bilancio provvisorio di oltre 4000 feriti e oltre 100 morti a seguito delle due potenti onde d’urto che hanno raso al suolo un intero quartiere della capitale. Tra i feriti anche il militare italiano Roberto Caldarulo. Ora Hamad Hasan, il Ministro della Salute ha raccomandato a chiunque si trovi ... Leggi su youreduaction

