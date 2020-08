Morte e devastazione a Beirut, tanti gli interrogativi: 300 mila persone senza casa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pochi istanti e la devastazione ha scosso Beirut. Decine di vittime, centinaia di feriti, oltre 300 mila persone rimaste senza casa a seguito delle violente esplosioni avvenute al porto della capitale libanese. I danni materiali ammontano ad oltre tre miliardi di dollari. Lo scoppio ha causato gravi danni in all’incirca la metà del territorio metropolitano. Ad esplodere sono state 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio sequestrate su un mercantile nel 2014 e stipate in un magazzino del porto. Se da una parte c’è chi parla di un incidente, dall’altra c’è chi non esclude si possa essere trattato di un attentato o addirittura di un modo per distrarre la popolazione dall’imminente verdetto per l’omicidio ... Leggi su laprimapagina

