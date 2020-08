Meghan Markle e la Regina Elisabetta, pigiama party segreto: quella notte che.. (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’ex duchessa ha appena compiuto 39 anni e la Regina Elisabetta per l’occasione, le ha mandato un messaggio molto speciale. Alcune indiscrezioni direbbero che sia stato il primo ricevuto per celebrare la ricorrenza da Meghan Markle, anche se sua Maestà per l’occasione ha comunque negato alla moglie di Harry il rintocco delle campane di Westminster Abbey. Naturalmente, una donna così esposta e distinta come è la Regina Elisabetta, non poteva celarsi dietro un sospettoso silenzio in un giorno così importante. Dunque ha scelto una foto molto speciale, mai vista da Meghan Markle e condivisa dalla sua chearity Luminary Bakery. Entrambe sorridenti, elegantissime e addirittura quasi complici. Un’immagine ... Leggi su velvetgossip

