Lukaku-Eriksen, l’Inter vola ai quarti di Europa League: il Getafe è troppo impreciso, fatale un rigore sbagliato [FOTO] (Di mercoledì 5 agosto 2020) INTER-Getafe – Una partita vinta meritatamente e un pò di… fortuna. Si è conclusa la partita degli ottavi di finale di Europa League, sono scese in campo Inter e Getafe. La squadra di Antonio Conte vince tra mille difficoltà e con qualche difficoltà nel finale, ma riesce a staccare il pass per i quarti di finale. Non è un mistero, l’obiettivo per i nerazzurri è vincere il trofeo, ma servirà una squadra ben diversa nelle prossime partite. L’inizio di partita è positivo per gli ospiti che vanno vicini al gol in due occasioni, decisivo il portiere Handanovic. Poi l’Inter prende il pallino del gioco e solo l’imprecisione degli attaccanti non permette di sbloccare il match. La rete del vantaggio arriva al ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ?? | FINITA! Missione compiuta: siamo ai quarti di finale di #UEL! ?????? #InterGetafe 2?-0? ?? #Lukaku (33') ??… - MarcoBarzaghi : #Inter confermata .. giocano gli stessi di Bergamo, ancora out Skriniar ed Eriksen, #Lukaku e #Lautaro in attacco… - Inter : ?? | SOSTITUZIONE 89' - Ultimi cambi decisi da Antonio Conte, dentro #Moses e #Eriksen al posto di #Lukaku e… - 10Meky : RT @Inter: ?? | FINITA! Missione compiuta: siamo ai quarti di finale di #UEL! ?????? #InterGetafe 2?-0? ?? #Lukaku (33') ?? #Eriksen (83')… - wawann9_ : RT @Inter: ?? | FINITA! Missione compiuta: siamo ai quarti di finale di #UEL! ?????? #InterGetafe 2?-0? ?? #Lukaku (33') ?? #Eriksen (83')… -