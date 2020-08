Ivanovic riabbraccia Ancelotti: “Probabilmente andrò all’Everton. Mi hanno fatto una buona offerta…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il futuro di Branislav Ivanovic potrebbe essere di nuovo in Premier League e ancora una volta alla corte di Carlo Ancelotti. Il difensore ha appena vinto il campionato russo e la coppa di Russia con lo Zenit San Pietroburgo ma il suo contratto si è concluso lasciandolo libero sul mercato. Sull'esperto centrale tante squadre ma in particolare quella allenata dal mister di Reggiolo.Ivanovic: "Probabilmente andrò all'Everton"caption id="attachment 1002279" align="alignnone" width="264" Ivanovic Ancelotti (getty images)/captionCome riporta il Sun, il difensore sarebbe pronto ad un ritorno in Premier League alla corte di Carlo Ancelotti manager già avuto ai tempi del Chelsea. La conferma è arrivata dalo stesso Ivanovic che ha ammesso: ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ivanovic riabbraccia Ancelotti: 'Probabilmente andrò all'Everton. Mi hanno fatto una buona offerta...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ivanovic riabbraccia La Moda a sostegno della Pace: premiato Giorgio Armani Il Sole 24 ORE