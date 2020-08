Inter, Marotta sul caso Conte: “sono dinamiche che fanno parte del gioco…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Inter ha dovuto fare i conti con il caso Conte, il tecnico ha usato parole forti contro la dirigenza. Si è deciso di concentrarsi sull’Europa League, poi verranno fatte delle valutazioni. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha commentato così la situazione. “Chi è nel mondo del calcio conosce queste dinamiche, sa che fanno parte del gioco – dice a Sky – Non c’è nessuna presa di posizione da parte nostra, in questo momento è importante essere concentrati su questa serata importante per il futuro di questa stagione e per il futuro dell’Inter. Credo che tutte le componenti della società, dalla ... Leggi su calcioweb.eu

