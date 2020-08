Insigne, l'agente: "Farà di tutto per esserci contro il Barcellona" (Di mercoledì 5 agosto 2020) NAPOLI - "Lorenzo ha grande voglia di giocare ed è ottimista. Il primo dottore di ogni calciatore è lui stesso, se ritiene che all'80% giocherà, allora sarà così. L'ho sentito stamattina e mi ha detto ... Leggi su corrieredellosport

