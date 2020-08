Incendi Toscana, sotto controllo rogo nel Grossetano: 80 ettari in fumo (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ sotto controllo l’Incendio boschivo di Civitella Paganico (Grosseto) che nella giornata di ieri ha percorso circa 80 ettari di pineta e macchia mediterranea. Sono in corso le operazioni di bonifica e spegnimento che vedono impegnati un Canadair della flotta nazionale, un elicottero e 20 squadre di operai forestali e volontari dell’AntIncendio boschivo (Aib) della Regione Toscana, mezzi movimento terra, coordinati dal direttore delle operazioni dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere e dalle sale operative Aib. Presenti anche due autobotti dei Vigili del fuoco. La Sala operativa della protezione civile regionale comunica che ha provveduto a far spostare due elicotteri della flotta regionale nella zona centro-sud della regione, dove permangono ... Leggi su meteoweb.eu

