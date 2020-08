F.1 a Silverstone, Vettel e Leclerc “Abbiamo basi su cui lavorare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ancora Silverstone, con la speranza che lo scorso weekend possa essere utile per fare meglio. Per la seconda volta in questa anomala stagione 2020 il Mondiale di Formula 1 non cambia location e disputa due gare di fila sulla stessa pista. Dopo Spielberg, tocca a Silverstone che dopo quello di Gran Bretagna ospita il Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1. La Ferrari riparte dal terzo posto di Charles Leclerc e dal decimo di Sebastian Vettel di domenica. “Il risultato a due facce dello scorso weekend ci deve servire da ulteriore, doppia motivazione – sottolinea Enrico Cardile, responsabile Performance development – Siamo consapevoli che, oggi come oggi, non siamo in grado di lottare per la vittoria in un Gran Premio ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

