Ex-Embraco, sfiorata la rissa tra lavoratori e sindacalisti dopo il tavolo in prefettura a Torino. La delusione degli operai: “Niente di concreto” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Momenti di tensione davanti alla prefettura di Torino al termine dell’incontro con la sottosegretaria Todde sul caso Embraco. L’esito del tavolo, riferito dai rappresentanti sindacali presenti al tavolo, ha deluso i lavoratori, esasperati dalla situazione che si protrae ormai da anni. “Anche questa volta non si è ottenuto niente di concreto”, hanno urlato alcuni lavoratori all’indirizzo dei sindacalisti. Solo l’intervento di alcuni presenti ha evitato che si arrivasse alle mani L'articolo Ex-Embraco, sfiorata la rissa tra lavoratori e sindacalisti dopo il tavolo in prefettura ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Tribunale di Torino ha decretato il fallimento della Ventures: avrebbe dovuto rilanciare l’ex Embraco e salvare 400 lavoratori. In due anni i nuovi manager non sono riusciti a produrre nulla Una ...

