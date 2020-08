Esplosione Beirut, l’ipotesi di Trump: “Sembra attacco terroristico” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Continuano ad arrivare le reazioni dal mondo a seguito della tragica Esplosione avvenuta a Beirut, nel Libano. Il presidente Trump ha ipotizzato un possibile attentato Una prima nube di fumo dovuta ad un’Esplosione, poi una vera e propria bomba atomica che invade la città di Beirut e si squarcia in cielo. Quello che è successo … L'articolo Esplosione Beirut, l’ipotesi di Trump: “Sembra attacco terroristico” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

