Covid-19, leggero aumento di nuovi positivi in Campania: due i decessi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si riscontra un leggero aumento di nuovi positivi in Campania. Si evince dal bollettino emesso dall’Unità di Crisi regionale. Sono otto, infatti, i nuovi casi registrati nella giornata di oggi, rispetto ai due di ieri. Stando al bollettino, inoltre, si segnalano due decessi che portano il totale delle morti per coronavirus a 438. Quattro, infine, i guariti. positivi del giorno: 8 Tamponi del giorno: 2.085 Totale positivi: 5.030 Totale tamponi: 341.031 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 438 Guariti del giorno: 4 Totale guariti: 4.198 * Dati aggiornati alle 23.59 di ieri L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

Nutizieri : Post-Covid e reati, il capo della Mobile: 'Dopo il lockdown leggero calo, ma attenzione ai furti in casa'… - bmpnc2011 : @brunieradino @zaiapresidente Parlo con cognizione di causa, noi abbiamo contato giusto. Forse qualcuno sarebbe mor… - giuliaqueery : Birx insultata da Trump per essere troppo negativa, in Francia e Spagna, con lockdown più brevi dell'Italia, é già… - vivere_leggero : @cesco1952 Non tanti rispetto le normali situazioni metropolitane... però in base alle normative anti-covid una cla… - vivere_leggero : RT @giovannaconfal4: Io indosso la mascherina in ogni luogo chiuso e la tolgo all'aperto perché mantengo il distanziamento. Da sempre, in u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid leggero Post-Covid e reati, il capo della Mobile: "Dopo il lockdown leggero calo, ma attenzione ai furti in casa" BolognaToday Irrigazione Nasale contro il Covid?

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...

Verso una buona vendemmia, ma prezzi e mercati preoccupano i produttori italiani

Si annuncia una vendemmia buona sotto il profilo quali-quantitativo un po’ in tutto il Paese, ma rimane la preoccupazione dei produttori sul fronte dei prezzi e della tenuta dei mercati. Il quadro di ...

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...Si annuncia una vendemmia buona sotto il profilo quali-quantitativo un po’ in tutto il Paese, ma rimane la preoccupazione dei produttori sul fronte dei prezzi e della tenuta dei mercati. Il quadro di ...