Coronavirus, in Spagna 1800 nuovi casi: record dalla fine del lockdown (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quasi 1800 nuovi contagi da Coronavirus in un giorno. il record registrato in Spagna dalla revoca del lockdown. Nel dettaglio, in 24 ore sono stati almeno 1.772 i nuovi casi. dalla cifra sono esclusi ... Leggi su gazzettadelsud

I contagi in Spagna continuano a salire

Coronavirus Spagna, quasi 1.800 nuovi casi (+594): è record post lockdown

Nuovo record di contagi da coronavirus in Spagna dalla revoca del lockdown a giugno: in 24 ore sono stati almeno 1.772, con un aumento di 594 casi rispetto a ieri. Dalla cifra sono esclusi i dati di 2 ...

