"Conte fatto di gomma". Paragone tutto da godere, ma occhio alla reazione di Lupi: premier brutalizzato in tempo record (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Chi cerca di prevedere la data di caduta del governo fa un grosso errore". Gianluigi Paragone, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, non le manda a dire a Giuseppe Conte. In studio da Veronica Gentili mercoledì 5 agosto, l'ex grillino delinea una situazione in stallo: "Il governo non cade - ribadisce ancora una volta -. Il motivo? La materia di cui è fatto il presidente del Consiglio. Conte è di gomma. Lui e il suo governo riescono a rimbalzare qualsiasi impatto negativo". Una frase che strappa un sorriso anche a Maurizio Lupi. "Un po' - prosegue Paragone - questo è dovuto alla debolezza dell'opposizione, ma un po' della debolezza della compagine del governo". Ma il problema è un altro: "A ... Leggi su liberoquotidiano

ladyonorato : Ora #giuseppi parla così, dopo avere mandato @matteosalvinimi a processo per avere fatto concretamente quello che l… - M5S_Europa : L'#Italia ha fatto da apripista nella gestione della crisi del #Coronavirus. Ad affermarlo è @Le_Figaro, che plaude… - forumJuventus : Sempre bello quando un tifoso arriva a collaborare con la sua squadra del cuore. Almeno sappiamo che qualcuno dentr… - DarJedburgh : RT @riktroiani: Paragone: 'La materia di cui è fatto Conte è gomma. Riesce a far rimbalzare ogni cosa che gli viene contro. Il problema è c… - sabri1271 : RT @rassegnatevi: Quindi nel silenzio generale Conte riforma i servizi segreti con quattro parole inserite nel decreto pandemia. Avete idea… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte fatto Salvini attacca Conte: “Metteranno la sua statua al posto del Cristo degli abissi” Il Fatto Quotidiano Conte telefona ad agente che ha sventato violenza su donna

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato al poliziotto Vincenzo Tripodi, l'agente che domenica sera era in servizio presso la centrale operativa della questur ...

TMW RADIO - Di Marzio: "Alla fine, credo che Insigne e Dybala giocheranno"

Sono convinto che faranno una grande partita. Si schiererà con il classico 3-5-2, con Conte che ormai ha collaudato nel tempo". Dybala e Insigne ci saranno in Champions? "Io credo e spero di si. I ...

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato al poliziotto Vincenzo Tripodi, l'agente che domenica sera era in servizio presso la centrale operativa della questur ...Sono convinto che faranno una grande partita. Si schiererà con il classico 3-5-2, con Conte che ormai ha collaudato nel tempo". Dybala e Insigne ci saranno in Champions? "Io credo e spero di si. I ...