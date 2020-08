Capri, rischiano di annegare: salvati due turisti tedeschi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Hanno rischiato di annegare due giovani turisti tedeschi che ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, si sono tuffati in un tratto di mare lungo la costa di Cala del Rio, a Capri, incuranti delle forti onde e del mare agitato. La coppia di stranieri ha cercato di rientrare a terra ma le onde li spingevano sempre più a largo. Fortunatamente ad accorgersi dei due è stata una donna che si trovava lungo la strada che costeggia quel tratto di mare, la quale accortasi del rischio che correvano i due giovani, ha allertato la Capitaneria di Porto che ha inviato sul posto una motovedetta. Per loro fortuna i ragazzi sono riusciti ad aggrapparsi a due boe collocate a Cala del Rio per proteggere la piccola baia dall’ingresso dei mezzi a motore e ad ... Leggi su anteprima24

