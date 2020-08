Brutte notizie per i fan de Il Castello Delle Cerimonie. La decisione di Real Time (Di mercoledì 5 agosto 2020) Napoli. Addio, almeno per il momento, a “Il Castello Delle Cerimione.” La decisione di non mandare più in onda la nota trasmissione è stata resa nota dall’emittente televisiva Real Time. Infatti, il noto programma televisivo, reso famoso dal personaggio di Antonio Polese storico proprietario del ristorante, almeno al momento non sarà protagonista di nuove serie tv. Il … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: Brutte notizie per i fan dei #GunsNroses #FirenzeRocks @gunsnroses @FirenzeRocks @LiveNationIT - Spettakolo_mag : Brutte notizie per i fan dei #GunsNroses #FirenzeRocks @gunsnroses @FirenzeRocks @LiveNationIT - UnTemaAlGiorno : RT @gerozz82: #LaBellezzaDi svegliarsi la mattina, e nn sentire brutte notizie!!! A quando il 2021?? - occhio_notizie : Se l'Italia non è più tra i Paesi più colpiti dall'epidemia, brutte notizie arrivano dal resto del mondo, dove il c… - intornoAlTempo : RT @gerozz82: #LaBellezzaDi svegliarsi la mattina, e nn sentire brutte notizie!!! A quando il 2021?? -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Marvel, brutte notizie per i fan: le serie Disney+ non usciranno tanto presto, ecco perché Everyeye Serie TV Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 agosto 2020: Carmen aiuta Ramon con Milagros e…

La madre Felicia sente parte della conversazione ma fa finta di nulla, anche perché per il ragazzo è arrivata a casa una lettera che è portatrice di brutte notizie. Carmen incontra Ramon e gli ...

La star di Harry Potter, Jason Isaacs, rivela: «Ho avuto una storia d'amore decennale con le droghe»

Fra Jason Isaacs e le droghe c’è stata quella che lui stesso definisce «una decennale storia d’amore», iniziata quand’era un adolescente e ci dava dentro con le feste. «Ho sempre avuto una personalità ...

La madre Felicia sente parte della conversazione ma fa finta di nulla, anche perché per il ragazzo è arrivata a casa una lettera che è portatrice di brutte notizie. Carmen incontra Ramon e gli ...Fra Jason Isaacs e le droghe c’è stata quella che lui stesso definisce «una decennale storia d’amore», iniziata quand’era un adolescente e ci dava dentro con le feste. «Ho sempre avuto una personalità ...