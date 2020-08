Bonetti ad Avellino: “Cancellare la differenza tra centri e periferie” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “In questo momento la parola giusta è connettersi”. Così il Ministro delle pari opportunità, Elena Bonetti, ha fatto tappa ad Avellino per incontrare il Vescovo Mons. Arturo Aiello. “Il nostro è una paese fatto di comunità – dice – Comunità che vivono di tradizioni, storia, incontri, prospettive ma soprattutto di territori che devono essere valorizzati”. L’incontro presso il Palazzo Vescovile del capoluogo è stato promosso dal Consigliere regionale di “Italia Viva”, Vincenzo Alaia. Quest’ultimo al fianco del governatore Vincenzo De Luca alle prossime Elezioni Regionali di settembre. Presenti all’incontro la fascia tricolore del capoluogo Gianluca Festa e il Prefetto Paola ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Regionali, il ministro Bonetti e Matteo Renzi in Irpinia #Avellino - ottopagine : Regionali, il ministro Bonetti e Matteo Renzi in Irpinia #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti Avellino

Michael Mambri – Questo pomeriggio, nel corso del tour irpino di “ Italia Viva “ in Irpinia, il ministro alle Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, è stata ad Avellino per incontrare il vescov ...Nato a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia, il 5 agosto 1961, arriva a Torino nell’estate del 1989, via Milan, durante la seconda stagione di Dino Zoff: «Boniperti mi ha chiamato perché voleva ...