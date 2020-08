Bojinov lascia il Pescara: “Mi allenerò con il Levski Sofia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Doveva essere il grande colpo del Pescara. In realtà Valeri Bojinov non è riuscito a incidere nella stagione, peraltro deludente, del Delfino. L'attaccante bulgaro non ha fatto la differenza come in altre occasioni, specialmente a Lecce e Parma, dove ha lasciato di sé un ottimo ricordo. Pochi lampi degni di nota per il bomber che sembra aver deciso di cambiare aria.caption id="attachment 453403" align="alignnone" width="1024" Getty images/captionDIVORZIOInfatti lo stesso Bojinov ha spiegato quali sono i suoi programmi ai microfoni di Sportal.bg: “Ho parlato con Sirakov e inizierò ad allenarmi con il Levski, anche se in questo momento non c’è nulla di concreto. Ho un contratto fino a fine agosto con il Pescara e presto capirete tutto, non ha ... Leggi su itasportpress

