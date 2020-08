Bianca Guaccero protagonista di una nuova serie tv con Marco Bocci (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come riportato dal portale “CineMotore” la conduttrice Bianca Guaccero dovrebbe essere nel cast di una nuova serie per Rai 1 di Cinzia TH Torrini. Le riprese partirebbero da settembre. Intanto la conduttrice di “Detto Fatto” si sta godendo le meritate vacanze al mare nella sua terra, la Puglia, pubblicando foto super sexy… Come già anticipato da alcune indiscrezioni di “Oggi”, Bianca Guaccero potrebbeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Bianca Guaccero in spiaggia: nella foto c’è qualcosa di strano di cosa si tratta? - #Bianca #Guaccero #spiaggia:… - angelofavignan : RT @bubinoblog: BIANCA GUACCERO: IL GRANDE RITORNO ALLE FICTION DIRETTA DA CINZIA TH TORRINI - bubinoblog : BIANCA GUACCERO: IL GRANDE RITORNO ALLE FICTION DIRETTA DA CINZIA TH TORRINI - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Bianca Guaccero, il bellissimo scatto in spiaggia - DettoFattoRai2 : Il consiglio spassionato di @JonathanKash per @mafaldina88: agli ex meglio dedicare un ciondolo che un tatuaggio! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Bianca Guaccero protagonista di una nuova serie tv con Marco Bocci SoloDonna Bianca Guaccero in spiaggia: nella foto c’è qualcosa di strano, di cosa si tratta?

Bianca Guaccero ha pubblicato una bella foto in cui si fa un selfie in spiaggia prendendosi qualche giorno di meritato relax: c’è qualcosa di già visto? Bianca Guaccero dopo la fine di Detto Fatto si ...

Bianca Guaccero gira nuova fiction: nel cast Loretta Goggi e Marco Bocci

Periodo fortunatissimo quest’ultimo per Bianca Guaccero, se da un lato adesso l’attrice e conduttrice si gode le vacanze nella sua Puglia dall’altro a settembre tornerà con ben due novità.

Bianca Guaccero ha pubblicato una bella foto in cui si fa un selfie in spiaggia prendendosi qualche giorno di meritato relax: c’è qualcosa di già visto? Bianca Guaccero dopo la fine di Detto Fatto si ...Periodo fortunatissimo quest’ultimo per Bianca Guaccero, se da un lato adesso l’attrice e conduttrice si gode le vacanze nella sua Puglia dall’altro a settembre tornerà con ben due novità.