Beirut, ora è allarme fumo tossico: "L'aria uccide, chi può lasci la città". Centinaia di morti e migliaia di feriti (Di mercoledì 5 agosto 2020) è ancora emergenza a Beirut dopo le tremende esplosioni che hanno sconvolto la città. Ora l'allarme è l'aria tossica dopi che alcuni depositi nel porto contenenti materiale pericoloso sono esplosi uccidendo Centinaia di persone e ferendone alcune migliaia. La versione ufficiale fornita dal governo libanese guidato dal primo ministro Michel Aoun parla di un carico di nitrato di ammonio di oltre 2.750 tonnellate che era conservato in un magazzino nei pressi del porto dopo esser stato confiscato sei anni fa. Il ministro degli interni Mohammed Fahmi ha riferito spiegando che da una prima ricostruzione il nitrato di ammonio sarebbe stato posizionato nel magazzino dopo il sequestro da una nave mercantile ... Leggi su iltempo

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Corriere : Esplosione a Beirut, i morti ora sono più di 100. Tossine nell’aria, «chi può se ne vad... - fanpage : ?? ULTIM'ORA - #Beirut La gente è scesa in strada, per terra ci sono vetri in frantumi - Carmine13051963 : RT @CesareSacchetti: L'esplosione che ha devastato Beirut è impressionante. La nube è enorme e il boato è fortissimo. I libanesi parlano di… - Mikissecret : RT @robyeyli: #ventagliDiParole Ora che parola appartenne al silenzio, mille voci ascoltarono Anime promesse relegate nel soffio Attimi… -