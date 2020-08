Barcellona-Napoli, in caso di forfait di Insigne, Elmas titolare, Lozano subentrerà dalla panchina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel caso in cui Lorenzo Insigne non dovesse recuperare per la partita di Champions contro il Barcellona, i candidati a sostituirlo sarebbero Eljif Elmas e Hirving Lozano. Sono già stati preallertati, scrive Repubblica Napoli. Elmas è in leggero vantaggio, dovrebbe iniziare lui, poi subentrerebbe il messicano. “il giovane centrocampista macedone che conserva un leggero vantaggio rispetto al compagno colombiano. Il primo garantisce del resto più equilibrio, anche se non gli mancano il talento e la sfrontatezza per essere decisivo pure sotto porta: con gol e assist. Il Chucky è invece un attaccante tout court e molto meno propenso di conseguenza a svolgere i compiti tattici richiesti dalla fase difensiva, che invece ... Leggi su ilnapolista

