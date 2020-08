Autotreno con 400 quintali di pasta finisce fuori strada e rimane bloccato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Subito dopo le ore 17'00 di oggi 5 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta a Morra De Sanctis, in contrada Orcomone, per il recupero di un Autotreno che ... Leggi su avellinotoday

ottopagine : Autotreno con 400 quintali di pasta finisce fuori strada #MorradeSanctis - FortunatoBille : #PonteGenovaSanGiorgio aperto con una notte di anticipo.... un autotreno stamani, fuori sagoma, ha già fatto danni… - Dagherrotipo1 : @LegaSalvini Capezzone non riuscirebbe ad asfaltare qualcuno nemmeno con un autotreno sena freni. - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Autista: Azienda italiana in periodo di espansione delle operazioni, operante nel settore di AUTOTRA… - Lorenzo66168462 : Ma se confondo autoarticolato con autotreno che multa mi becco? -

Ultime Notizie dalla rete : Autotreno con

Ottopagine

La squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta, nel pomeriggio di oggi, a Morra De Sanctis, in contrada Orcomone, per il recupero di un autotreno che trasportava 400 quint ...Nuovo e grave incidente stradale la notte scorsa lungo la Statale 131. Due persone sono rimaste ferite in un drammatico tamponamento avvenuto al chilometro 72, all'altezza del bivio di Terralba, poco ...