Al Bano Carrisi riceve Andrea Bocelli dopo la "fuga" di Romina Power: cosa accade a Cellino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tutti insieme. Appassionatamente. Al Bano Carrisi, Andrea Bocelli e moglie. Destinazione Puglia, precisamente Cellino: quartier generale di Carrisi e di Loredana Lecciso. Il tenore ha trascorso qualche giorno lì e sembra, da spifferate, che sia stato con Al Bano per diverse ore in sala di registrazione. Provate ad immaginare che emozione poterli vedere insieme. Una musica fantastica. Chissà se dietro questo incontro possa esserci l'ombra di un nuovo lavoro assieme. Intanto, nei giorni scorsi pare che Romina Power (ex moglie di Al Bano) sia andata via dalle Tenute, dove ha una casa vicino quella del cantante e della sua compagna Loredana. Per la Power destinazione Zagabria, dove vive sua ...

