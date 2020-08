Zingaretti: parte #MaskLazio, campagna per uso mascherine (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – parte #MaskLazio, un’azione condotta da giovanissimi attori italiani per sensibilizzare i loro coetanei all’utilizzo della mascherina. Insieme alla Regione Lazio i giovani interpreti hanno realizzato una campagna di comunicazione rivolta alle ragazze e ai ragazzi per sensibilizzarli all’adozione di semplici, ma importantissime pratiche quotidiane. Il messaggio utilizza un linguaggio scelto dai giovanissimi per i giovanissimi grazie al quale i testimonial invitano i loro coetanei a indossare la mascherina per non dover in futuro rinunciare ai loro piaceri. Nel video (visionabile al seguente link: https://vimeo.com/444156528/fc1ac2334d) e nei post statici, i giovani protagonisti si inquadrano col telefonino in situazioni quotidiane e parlano alludendo alla semplicita’ del gesto di indossare la ... Leggi su romadailynews

GaetaNews24 : CORONAVIRUS; ZINGARETTI: PARTE #MASKLAZIO, CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’USO DELLA MASCHERINA - Angelinidavide3 : @RosyF11 No è proprio così ! Dopo la condanna schifosa di un ex ministro da parte dei giallorossi ,maggioritari al… - PieroParogni : 'Su la maschera, giù i contagi', Zingaretti: 'Parte campagna per uso mascherina' #MaskLazio IG Stories - mariamacina : “Se l’ideologo di Zingaretti si fosse fermato alla prima parte della dichiarazione (voterò secondo coscienza) o all… - danieledv79 : @mariolavia @nzingaretti Zingaretti dirà cosa votare il giorno prima aspettando i sondaggi, visto che a parte questi ultimi non ha altro. -