William English, il co-creatore del primo mouse da computer, ci lascia all'età di 91 anni (Di martedì 4 agosto 2020) William English, il co-creatore del primo mouse da computer è morto a 91 anni in seguito a un'insufficienza respiratoria. Il decesso è avvenuto il 26 luglio, ma la triste notizia è stata condivisa solo poco tempo fa.Nel 1960 William English, noto anche come Bill English, si unì allo Stanford Research Institute (SRI). Nel 1964 fu uno dei primi a unirsi al laboratorio di Douglas Engelbart noto come Augmentation Research Center. William English e Douglas Engelbart lavorarono insieme per creare un prototipo nel 1963 di un mouse per computer progettato da Engelbart e costruito dall'ingegnere capo English.Il ... Leggi su eurogamer

