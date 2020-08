Warzone Stagione 5 – Faq: data di rilascio, patch notes e novità (Di martedì 4 agosto 2020) by Hynerd.it Siamo finalmente giunti al lancio della Stagione 5 di Warzone. Dopo diversi mesi caratterizzati da una passione crescente da parte del pubblico verso il battle-royale di Activision, la Stagione 5 porterà con sè una delle patch più corpose. A grande richiesta verranno introdotte modifiche della mappa, della struttura e dell’approccio all’ormai celeberrima Verdansk. Le novità in questione, ovviamente, riguarderanno anche Modern Warfare, nelle sue modalità Multiplayer e Spec-Ops. Il nuovo battle-pass, come i precedenti, verrà condiviso tra i due giochi. … su: Warzone Stagione 5 – Faq: data di rilascio, patch notes e novità Leggi su hynerd

