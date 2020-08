Venezia, Austin Daye positivo al Covid all'arrivo dagli Usa (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Il giocatore della Reyer Venezia, Austin Daye, è stato trovato positivo al Covid e si trova ora in isolamento domiciliare. Il giocatore, appena sbarcato in laguna dagli Stati Uniti per la ripresa dell'attività agonistica, è stato immediatamente sottoposto a esami medici che hanno riscontrato il contagio da coronavirus. L'annuncio è stato dato dal club della massima serie sul proprio sito ufficiale sottolineando che Daye "sta bene ed è asintomatico". Il tampone effettuato dall'atleta, infine, "è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per lo studio dell'RNA e la verifica sull'eventuale mutazione del virus, in quanto contratto negli Stati Uniti". ... Leggi su agi

