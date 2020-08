Una Vita anticipazioni: FELIPE e GENOVEVA si baciano!!! (Di martedì 4 agosto 2020) Da qualche tempo, nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi stiamo parlando del triangolo principale della nuova stagione: l’avvocato FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà infatti conteso dalla dark lady GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) e dalla brasiliana Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la sua nuova domestica.Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Filippo e Serena, lui sarà “molto combattuto”Questo genererà una serie di incomprensioni, in cui non mancheranno clamorosi colpi di scena… Una Vita, news: FELIPE si avvicina a GENOVEVA Tutto partirà quando FELIPE assumerà la difesa legale di Liberto Mendez (Jorge Pobes), accusato da ... Leggi su tvsoap

