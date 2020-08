Ufficiale: Marc Marquez salta il GP di Brno, al suo posto Stefan Bradl (Di martedì 4 agosto 2020) Ufficiale il forfait di Marc Marquez per l’appuntamento del weekend a Brno, dove è in programma il Gran Premio della Repubblica Ceca per quanto concerne il Mondiale di MotoGp. Come riporta il Team Repsol Honda, al posto del campione del mondo spagnolo ci sarà Stefan Bradl: “Innanzitutto auguro a Marc un pronto recupero – ha ammesso il pilota tedesco -. Quello che ha fatto a Jerez dimostra che ha davvero lo spirito del campione. Per me correre sulla Honda e’ sempre un grande onore e una sfida importante che sono pronto ad affrontare”. Ancora da definire i tempi di recupero esatti per Marquez, operato ieri per la seconda volta all’omero dopo che una placca di titanio si è ... Leggi su sportface

