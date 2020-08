Spagna, tutti gli errori che hanno chiuso l’era del “juancarlismo” (Di martedì 4 agosto 2020) Un'operazione all'anca dopo una banale caduta: nulla di straordinario se non fosse che l'anziano paziente era un monarca, l'incidente accadde durante un safari all'estero e con lui non si trovava la moglie, ma una "cara amica". Per Juan Carlos I di Borbone la parabola della caduta dall'Olimpo inizia qui, nell'aprile del 2012, con la Spagna sull'orlo del disastro economico e la disoccupazione alle stelle. Non era certo il suo primo safari, e la sua infedeltà era già leggendaria - ma appunto, confinata alla tradizione orale: per la stampa, e per la maggior parte degli spagnoli, Juan Carlos rimaneva ancora l'eroe che sventò il golpe del 1981.L'incidente - che in un primo momento la Casa Reale spagnola valutò se tenere segreto - cambiò la percezione popolare di un monarca fino ad allora indiscusso: venne fuori che il viaggio in Botswana ... Leggi su ilfogliettone

BrunoVespa : In Spagna, in crisi Covid,in luglio 22000 spettatori per 27 repliche di Traviata nel Teatro Real di Madrid a posti… - JolandaBivona : RT @guado77: lo vedete per come è cambiata la composizione dello stock di debito da marzo a giugno 2020 dei big UE......su tutti la Francia… - mar_tinzi : Due giorni fa al tg il conteggio dei contagi era molto meno critico in Italia che in tutti gli altri paesi menziona… - MariaRosaPira : @MediasetTgcom24 Lo avevo scritto ieri notte noi prendiamo tutti speriamo se viene da noi non chieda il RdC o Rd… - silvestrigreg : @tg2rai Oggi ne so una più di ieri. Il Tg2rai,non nuovo a sviolinate disinformative:basta per tutti quella del voto… -