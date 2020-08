Smalling: “Daje Roma, ringrazio tutti per l’amore ricevuto” (Di martedì 4 agosto 2020) Chris Smalling rientra in Inghilterra e saluta la Roma. A causa del mancato accordo tra i giallorossi e il Manchester United, il difensore non partirà con i compagni per l’ottavo di finale contro il Siviglia in Europa League. Attraverso il suo profilo instagram ha salutato i suoi compagni e il club: “Sono distrutto dal non poter finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Sperimentare l’amore ricevuto in così poco tempo è stato super speciale e non lo dimenticherò. Voglio ringraziare tutti e augurare ai giocatori e allo staff le migliori fortune per la gara contro il Siviglia. Daje Roma!”. https://www.instagram.com/p/CDdb3P-ntH-/?utm source=ig web copy link Foto: twitter Roma L'articolo Smalling: “Daje ... Leggi su alfredopedulla

