Siracusa, Mamma Offre i Figli per Abusi in Cambio di 20 Euro (Di martedì 4 agosto 2020) In numerosi hanno testimoniato, i bimbi di 3, 4 e 7 anni aspettavano in fila prima di essere abusati a turno per piccole somme di denaro versate alla madre. Numerose testimonianze arrivano dal processo contro la madre di alcuni bambini di 3,4 e 7 anni e dei loro clienti. La donna infatti riceveva denaro per fare violentare i piccoli da tre uomini diversi, uno di loro sarebbe un carabiniere. “I bimbi erano messi in fila per essere abusati”: racconta qualcuno in aula, il militare coinvolto, M.S. di 41 era il consuocero della Mamma delle giovani vittime. Dalla parte dei testimoni ci sono anche gli educatori dei bimbi sequestrati, i quali hanno raccolto le storie raccontate dai diretti interessati delle violenze per poterle esporre davanti al giudice. I fatti risalgono al 2014, quando la donna, in difficoltà economiche faceva abusare i ... Leggi su youreduaction

