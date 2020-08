Sicilia, mamma e bimbo scomparsi: proseguono ricerche (Di martedì 4 agosto 2020) proseguono senza sosta le ricerche di Viviana Parisi, classe 1977, residente a Venetico (ME) e del proprio figlio Gioele, di anni 4, scomparsi ieri mattina in seguito un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A 20, all'altezza del km. 117, nell'ambito del comune di Caronia, in Sicilia. Chi avesse notizie è pregato di contattare i numeri di emergenza e/o la Polizia Stradale ai nr. 090/6402811 o 090/41852. Leggi su ilfogliettone

