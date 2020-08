San Ferdinando: tendopoli cancellata, migranti in strada (Di martedì 4 agosto 2020) «I signori ospiti sono invitati a individuare una nuova e diversa soluzione abitativa»: una comunicazione stringata per informare i braccianti migranti della tendopoli di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro in Calabria, che dal 15 agosto gli unici alloggi forniti loro non ci saranno più, senza prevedere alternativa. Eppure sono una pezzo importante dell’economia locale: circa in 1.200 si radunano nell’unico campo formale, in via di cancellazione, e in quelli informali nei comuni di Rosarno, San Ferdinando, Gioia Tauro, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

