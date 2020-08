Quando la legge non è uguale per tutti (Di martedì 4 agosto 2020) L'Italia offre la non invidiabile singolarità di annoverare una sola espressione istituzionale sollevata dall'onere di rispondere personalmente degli errori riconducibili a inscienza o conseguenti a ingiustificabili inadeguatezze logiche. Nei suoi confronti, ed esclusivamente nei suoi confronti, non vale il principio secondo il quale “La legge è uguale per tutti”. Il riferimento è, ovviamente, alla magistratura: infatti, basta varcare la soglia di qualsiasi aula di giustizia, per (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

La Serie A 2020-21 partirà nel weekend del 19-20 settembre. È quanto deliberato oggi, all’unanimità, dal Consiglio di Lega. “La decisione – si legge in una nota – conferma la preferenza già espressa n ...

Si stava meglio quando si stava Obama

«Ha fatto un po’ come il piccolo olandese che ha messo il dito nella diga, visto e considerato qual era l’umore e quello che era il nostro Paese quando è stato eletto», sostiene il politologo e ...

